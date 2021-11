Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii intervin, marti, in judetele Mures, Covasna si Harghita, unde a inceput sa ninga. In aceste zone se distribuie material antiderapant. De asemenea, se patruleaza și pe Transfagarasan. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov anunta, marti, ca a inceput sa ninga in judetele Mures, Covasna…

- Saptamana aceastadin octombrie, se incheie cu frig accentuat. Meteorologii au anunțat, vineri, ca revin si ploile in majoritatea regiunilor, iar la munte vor predomina ninsorile. Conform Administratiei Nationale de meteorologie, sambata, 9 octombrie, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta data,…

- Doua case din județul Mureș au fost la un pas sa sara in aer, dupa ce un TIR a intrat in ele, lovind și o conducta de gaz. Șoferul autotrenului a pierdut controlul volanului in localitatea Goreni, din judetul Mures. TIR-ul a lovit doua case, dar și o conducta de gaze si un stalp de eletricitate. […]…

- Iarna din luna septembrie i-a luat prin surprindere și pe meteorologi. A nins abundent nopatea trecuta, iar pe Transfagarașan stratul de zapada depașea azi dimineața 10 centimetri și continua sa ninga. Toata noaptea utilajele au acționat pentru indepartarea zapezii de pe carosabil. La stația meteo de…

- Iarna pare grabita și aduce deja prima ninsoare. Pe Transfagarașan in acesta dimineața era deja așternut un strat de zapada. Direcția de Drumuri și Poduri Brașov anunța ca, marți dimineața, drumarii de la Districtul Balea au intervenit cu material antiderapant in zona Balea Lac, din județul Sibiu, pentru…

- Austria isi va deschide partiile de schi in sezonul de iarna din acest an, insa vor fi introduse restrictii pentru pasionatii sporturilor de iarna. Operatorii de instalatii pe cablu vor permite accesul numai celor care pot prezenta o dovada ca au fost vaccinati sau testati impotriva coronavirusului…