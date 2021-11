Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 6 oameni au murit, iar martorii spun ca pana la 100 de persoane sunt disparute dupa prabușirea unei cladiri in construcție din Lagos, cel mai mare oraș din Nigeria, informeaza Hotnews .Prabușirile de cladiri sunt frecvente in cea mai populata țara africana din cauza ca reglementarile in domeniu…

- Blocul care s-a prabușit se afla intr-o zona de lux din centrul economic al Nigeriei, Lagos, relateaza CNN .,,Am crezut ca este un cutremur. Ne-am grabit sa ieșim din apartamentul nostru. Am simțit cum cladirea in care ne aflam se mișca și am știut ca ceva nu este in regula”, a declarat pentru CNN Olu…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca 18 persoane au murit din cauza unei intoxicații cu alcool in orașul Ekaterinburg, relateaza Reuters. Anchetatorii au descoperit ca victimele au baut lichior care conținea metanol, un alcool otravitor folosit de obicei in scopuri industriale, informeaza…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca 18 persoane au murit in ultimele doua saptamani dupa ce au baut metanol, un tip de alcool otravitor folosit de obicei in scopuri industriale, in orașul Ekaterinburg, relateaza Reuters și AFP, citate de Hotnews . Potrivit Comisiei de ancheta din Rusia, „mai multe…

- Autoritațile ruse au transmis sâmbata ca 26 de oameni au murit saptamâna aceasta din cauza otravirii cu alcool, dupa ce au consumat bauturi produse în regiunea Orenburg din apropierea graniței cu Kazahstanul, transmite Reuters. Alte 28 de persoane au suferit simptome ale otravirii…

- Cel putin 20 de oameni au murit dupa ce un cutremur a avut loc la primele ore ale zilei de joi in provincia pakistaneza Balochistan, au declarat oficiali pentru BBC. Autoritatile au spus ca bilantul deceselor ar putea creste si ca multi oameni au murit dupa ce diverse structuri au cazut. Cei mai multi…

- Autoritațile au evacuat aproximativ 5.000 de oameni din mai multe localitați din insula La Palma din arhipelagul Canare, dupa erupția unui vulcan. Rauri de lava de 15 metri au inghițit deja 20 de case in satul El Paso și drumurile din zona, a declarat primarul Sergio Rodriguez postului de radio TVE…

- Un focar de holera din sudul statului Niger a provocat moartea a 12 persoane si infectarea altor 201 in trei regiuni, ploile abundente contribuind la raspandirea bolii, a anuntat luni ministrul Sanatatii din aceasta tara, informeaza Reuters. Statul vecin din sud, Nigeria, se confrunta de asemenea…