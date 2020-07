Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan se declara încrezator ca partidele de dreapta "vor avea întelepciunea" sa ajunga la o "întelegere" în ceea ce priveste candidaturile la alegerile locale în București, asa cum au procedat si în cazul sau, desemnându-l candidat…

- Daca PNL, USR-PLUS și PMP nu vor avea candidați unici la primariile de sector, actualii primari ai PSD vor avea prima șansa la alegerile locale, susține candidatul dreptei pentru Capitala, Nicușor Dan. El spune, totodata, ca nu și l-ar dori drept contracandidat pe Traian Basescu, fostul președinte intenționând…

- "Termoenergetica este o bomba cu ceas a administratiei PSD-Firea. Dupa ce a falimentat RADET-ul pe care l-a dus la o datorie de 1 miliard de euro, datoria curenta a Termoenergetica este de 100 de milioane de euro si aceasta companie este practic in insolventa", a declarat Nicusor Dan. Candidatul…

- Candidatul sustinut de PNL si USR la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, spera ca politicienii sa aiba intelepciunea sa faca o alianta astfel incat partidele de dreapta sa vina cu candidati unici la primariile de sector. El adauga ca ar vrea ca in trei sau patru saptamani aceste negocieri sa se finalizeze.

- Candidatul unic al dreptei pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, considera ca ultimii patru ani, in care Primaria Capitalei a fost condusa de PSD, sunt „ani pierduti din viata bucurestenilor”. Nicusor Dan a povestit un moment pe care il considera definitoriu: „Cand am replicat sa trebuie sa alocam…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidatul PNL si USR la Primaria Capitalei, s-a declarat optimist ca partidele de dreapta vor sustine un program comun pentru administrarea Bucurestiului, chiar daca nu vor fi de acord cu alcatuirea unei liste unice de candidati pentru consiliile locale potrivit…

- Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Capitalei a explicat de ce a disparut din spatiul public in timpul pandemiei. Fondatorul USR a precizat ca discuta des cu liberalii insa cu liderii Aliantei USR-PLUS nu a mai vorbit de mult timp.

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca cele doua testari in masa pentru coronavirus pe c are le deruleaza Primaria Capitalei in aceasta perioada sunt ”o cheltuiala inutila a banului public”. ”Daca vrea sa faca ceva pentru protectia bucurestenilor, Gabriela…