Slavia Praga, cu Nicolae Stanciu (27 de ani) integralist, a caștigat primul meci de dupa pauza provocata de coronavirus, scor 1-0, in deplasarea de la Mlada Boleslav. Prima liga din Cehia a revenit, fara spectatori, dupa modelul facut celebru de Bundesliga. Campioana en-titre Slavia Praga a inceput cu o victorie la limita, una in care Nicolae Stanciu a fost decisiv. Internaționalul roman a fost extrem de implicat in prima parte. ...