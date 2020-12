Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul roman Alexandru Maxim a marcat un gol pentru Gaziantep FK, echipa care s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Turciei la fotbal, dupa victoria cu 3-2, pe teren propriu, cu Kocaelispor The post Maxim l-a ajutat din nou pe Sumudica appeared first on Renasterea banateana .

- ​Mijlocasul român Alexandru Maxim a marcat un gol pentru Gaziantep FK, echipa care s-a calificat în optimile de finala ale Cupei Turciei la fotbal, miercuri, dupa victoria cu 3-2, pe teren propriu, cu Kocaelispor.Maxim, introdus de antrenorul Marius Sumudica în min. 46, a marcat…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, care a invins-o pe Hapoel Beer Sheva cu 3-0, joi, pe teren propriu, in Grupa C a competitiei de fotbal Europa League. Senegalezul Abdallah Sima a deschis scorul (31), Stanciu l-a majorat in min. 36, iar tabela a fost…

- Mijlocașul echipei naționale a Romaniei, Nicolae Stanciu, a devenit tata, dupa ce soția sa a nascut, miercuri, intr-un spital din Praga, primul lor copil, o fetița, Masha Ecaterina, anunța MEDIAFAX.Slavia Praga, echipa pentru care joaca Nicolae Stanciu, a postat pe contul de Instagram, o poza…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a dat pasa decisiva la golul prin care Slavia Praga a invins-o pe Bayer Leverkusen cu 1-0, joi seara, pe teren propriu, in Europa League la fotbal. Stanciu l-a servit pe Peter Olayinka la golul marcat in min. 80. Internationalul roman a ratat un penalty…

- Vlad Dragomir (21 de ani) a marcat golul victoriei pentru Perugia, in meciul cu Vis Pesaro (2-1) din etapa #7 a Serie C. Mijlocașul roman a fost integralist pentru echipa sa și a reușit sa ii rasplateasca increderea antrenorului printr-un gol superb, venit in minutul 84. La scorul de 1-1, Dragomir a…

- Nu i-a trebuit mult pentru a face spectacol. Fostul jucator al Universitații Craiova, Alexandru Mitrița, a debutat cu gol la noua sa echipa, Al Ahli Jeddah. Internaționalul roman a adou victoria echipei sale in minutul 73, dupa un gol spectaculos, dintr-un voleu din careu advers. Acesta a fost primul…

- Niciun meci in ultima vreme fara reproșuri in presa italiana pentru Razvan Marin (24 de ani). Mijlocașul adus de la Ajax a primit iar note mici dupa evoluția din meciul pierdut cu Cagliari, 2-5 contra Atalantei. La Gazzetta dello Sport abia i-a acordat calificativul de trecere lui Razvan Marin (5):…