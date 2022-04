Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel Ciuca a efectuat, la 26 aprilie 2022, o vizita de lucru in Ucraina, la Kiev, pe parcursul careia a fost insotit de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, informeaza Guvernul intr-un comunicat de presa

- Razboiul este momentul adevarului, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, adaugand ca, in acest context, „Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten”. Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul…

- Razboiul este momentul adevarului, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, adaugand ca, in acest context, „Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten”. Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat vineri ca a ridicat problema armelor in cadrul discuției cu premierul Nicolae Ciuca și a precizat ca „lasam la latitudinea țarilor sa decida ce sa faca (daca sa livreze arme sau nu – n.r.)”. „Daca o țara vine la noi și ne spune – „Nu avem tancuri,…

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis ca bombardamentele nu vor inceta pana nu se va ajunge la un acord intre cele doua țari. Tancuri germane vor intra in lupta contra Rusiei pentru prima data de la sfarșitul cel

- Ministrul roman de Externe a oferit un interviu postului francez France 24, in care a vorbit despre situația din Ucraina și despre securitatea țarii noastre și a Flancului Estic, in condițiile agresiunii Rusiei in țara vecina.

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut o convorbire telefonica cu premierul canadian, Justin Trudeau, informeaza Biroul de Presa al Guvernului Romaniei. Cu aceasta ocazie, a fost analizata situatia din Ucraina, in urma agresiunii militare ruse. Cei doi prim ministri au subliniat nevoia de a oferi…

- Bogdan Aurescu și Vasile Dincu au fost chemați de urgența, joi dimineața, la Guvern, de catre premierul Nicolae Ciuca. Ministrul de Externe și cel al Apararii, cele doua instituții care sunt in alerta maxima dupa invazia Rusiei in Ucraina, vor avea discuții cu premierul Nicolae Ciuca cu privire la masurile…