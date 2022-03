Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a precizeazat, sambata, ca 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la inceputul conflictului din Ucraina. „De la inceperea conflictului din Ucraina, 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, o convorbire telefonica, despre situatia din Ucraina, cu omologul sau, premierul ucrainean Denys Shmyhal. Prim-ministrul a trasmis, intr-un mesaj pe Twitter, ca Romania isi ajuta vecinii si sprijina independenta si suveranitatea Ucrainei. „Solidaritate si sprijin…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, in ședința de Guvern, ca au fost luate toate masurile in conformitate cu hotararile CSAT, in contextul crizei din Ucraina. „Vreau sa-i asigur pe toți romanii ca la nivel instituțional au fost luate toate masurile in conformitate cu hotararile CSAT. Sunt masuri…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba, prin ordonanța de urgența, acordul dintre Comisia Europeana și Romania. In baza acestuia, Romania va putea sa beneficieze de imprumuturile de peste 14 miliarde de euro disponibile prin Planul Național…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de Guvern, ca vor fi introduse o serie de masuri pentru reducerea evaziunii fiscale si a fraudei fiscale din TVA, urmand a fi reincriminata fapta constand in retinerea si neplata impozitelor si contributiilor, cu retinere la sursa, in cazul angajatorilor…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a afirmat intr-o intalnire cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu ca este gata sa sprijine accelerarea reformelor in domeniul Justitiei in Romania, in vederea indeplinirii obiectivelor MCV si ridicarii MCV pe baza rezultatelor concrete din teren, transmite…