Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni seara, noile prețuri plafonate in energie care se vor aplica de la 1 februarie.

"Am reușit sa ajungem la un acord, plafon la energia electric[ de la 1 leu la 0,8 lei per kilowat, iar consumul cre;te de la 200 kilowați la 500 de kilowați. Va insemna ca la consumatori se va cere 0,68 lei per kilowat.

La gaz plafonul va scadea de la 0,37 la 0, 31, iar consumul va cre;te de la 1000 la 1500 kilowați. Plafonarea va fi de la 1 februarie", a spus premierul.