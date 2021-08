VIDEO Nici australienii nu mai rezistă: Bătăi între poliţie şi mii de protestatari anti-restricții Ciocniri au avut loc intre politia australiana si sute de protestatari anti-lockdown sambata la Melbourne si Sydney, in timp ce oficialii au raportat cele mai multe cazuri de COVID-19 inregistrate in tara intr-o singura zi, relateaza Reuters. Politia calare a folosit spray cu piper la Melbourne pentru a dispersa multimile care se indreptau spre barajele fortelor de ordine, in timp ce grupuri mai mici de protestatari au fost impiedicate sa se adune in Sydney de catre un mare contingent al politiei antirevolta. Nu au existat informatii imediate privind arestari. Politia statului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au fost implicate, in Cisiordania, intr-un schimb de focuri de arma cu palestinieni inarmati, a anuntat politia israeliana, in timp ce un oficial local palestinian a afirmat ca cel putin patru palestinieni au fost ucisi, informeaza Reuters. Incidentul s-a produs in orasul Jenin,…

- Orasul vechi din Ierusalim a fost duminica scena unor noi ciocniri intre palestinieni si politia israeliana. Palestinienii au protestat fața de vizita evreilor la locurile sfinte cunoscute in iudaism ca Muntele Templului si de musulmani ca Sanctuarul nobil, relateaza Reuters si dpa,

- Fosti angajati ai fortelor de ordine si structurilor de forta din Ucraina cer recalcularea pensiilor. Pensionarii, fosti angajati ai fortelor de ordine si structurilor de forta din Ucraina, care organizeaza miercuri un miting de protest langa sediul Radei Supreme, au incercat sa ia cu asalt cladirea…

- Cel puțin 44 de persoane au fost ucise și peste 67 au fost ranite intr-un incendiu provocat probabil de o explozie a rezervorului de oxigen al unui spital de coronavirus din orașul irakian Nassiriya, au anunțat luni oficialii din domeniul sanatații și poliția, citați de Reuters, scrie Mediafax.…

- Autoritatea australiana pentru medicamente si-a adaptat vineri, 9 iulie, regulamentele pentru a permite premierea cu alcool a persoanelor vaccinate impotriva COVID-19, dupa ce anterior a interzis aceasta initiativa lansata de un pub din Melbourne, provocand interventia premierului Scott Morrison, transmite…

- Fortele de ordine australiene au comunicat sambata ca au arestat un tanar la Sydney, care postase anterior mesaje avand un continut extremist si se afla in posesia unor retete de fabricare a dispozitivelor explozive, fiind suspectat de autoritati de apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic,…

- Cu aproximativ doua ore inainte ca marsul sa inceapa la ora 17.30, politia israeliana a inceput sa scoata palestinienii din zona Portii Damascului din Orasul Vechi. Zeci de proprietari de magazine din Orasul Vechi si-au inchis magazinele dupa ce politia i-a rugat sa faca acest lucru pana la ora 16.00,…

- Politia marina australiana a eliberat un exemplar tanar de balena cu cocoasa ramas captiv duminica seara in plase de pescuit si plute, in largul coastelor orasului Sydney, informeaza Reuters. Politia a trimis un elicopter de cautare in apele din apropierea zonei Bondi Beach dupa ce mai multe persoane…