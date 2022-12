Stiri pe aceeasi tema

- Argentina s-a calificat marti in finala Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, dupa ce a invins Croatia cu 3-0 (2-0), cu doua goluri marcate de Alvarez, ambele din pasele lui Messi, care a marcat si el o data din penalty.

- Argentinianul Lionel Messi a declarat, marti seara, dupa calificarea in finala Cupei Mondiale, ca el si colegii sai au trait ceva incredibil pe parcursul turneului si au ajuns in finala, exact ceea ce isi doreau. „Acest grup este o nebunie”, a spus starul argentinian despre echipa sa. „Sunt…

- Lionel Messi a stralucit din nou in Qatar și a contribuit decisiv la calificarea Argentinei in finala Cupei Mondiale. Dupa ce a inscris un gol și a oferit un assist in meciul cu Croația (3-0), capitanul „Pumelor” le-a transmis un mesaj fanilor.

- Selectionata Argentinei conduce echipa Croatiei, vicecampioana mondiala, cu scorul de 2-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- CM 2022. Programul semifinalelor Campionatului Mondial din Qatar. Cand și unde se joaca meciurile care vor decide finalistele Semifinalele Campionatului Mondial de fotbal din Qatar se vor desfașura marți și miercuri, dupa cateva zile de pauza pentru fiecare echipa calificata din sferturi. Croatia va…

- Croația - Argentina este prima semifinala de la Campionatul Mondial din Qatar. Ambele naționale au avut nevoie de lovituri de departajare pentru a merge mai departe. Croații i-au scos pe brazilieni, in timp ce argentinienii au eliminat Olanda. Azi se joaca ultimele doua meciuri din sferturile Mondialului.…

- Cupa Mondiala programeaza vineri primele meciuri din sferturile de finala ale competitiei din Qatar: Ora 17.00: Croatia – Brazilia (Education City Stadium); Ora 21.00: Olanda – Argentina (Lusail Stadium). Meciurile sunt transmise in direct de TVR 1.

- Campionatul Mondial din Qatar a ajuns in faza sferturilor de finala, care va debuta azi, cu primele doua partide. Croația – Brazilia și Olanda – Argentina sunt duelurile zilei de astazi, din Qatar, in urma carora ae vor afla primele doua semifinaliste ale acestei ediții. Meciul care deschide lupta pentru…