Video - Nebunie de neoprit în Rusia: Vârstnicii incendiază centrele de recrutare militară Autoritatile ruse acuza marti Ucraina de coordonarea unei campanii telefonice ”masive” de manipulare a rusilor - mai ales a batranilor - si de determinarea acestora sa incendieze institutii - mai ales birouri militare - in Rusia, in urma unei multiplicari, de mai multe luni, a incendierilor unor cladiri publice, mai ales birouri de recrutare ale armatei, relateaza AFP, conform News.ro. Incendieri ale unor cladiri publice - inclusiv ale unor birouri de recrutare ale armatei, se multiplica de mai multe luni si alimenteaza speculatii cu privire la nepopularitatea invaziei Ucrainei de catre Rusia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

