Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca trupele Wagner se prezinta „puțin mai bine" pe campurile de lupta din Ucraina decat armata rusa obișnuita, relateza site-ul oficial al Pentagonului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Armata israeliana a ucis un palestinian in cursul unui raid in apropiere de Ierihon, in Cisiordania ocupata, a indicat miercuri ministerul palestinian al sanatatii, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au blocat tribuna Parlamentului. Vlad Batrincea a cerut „sa se revina la lege sau aceștia stau la tribuna și nu se mișca”. „Ma bucur ca nu mai vad nici la voi deja așa entuziasm, Coreea de Nord cu aplauze furtunoase”, a adaugat acesta.

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor nu va vota pentru investirea Guvernului condus de Dorin Recean. Secretarul executiv al PSRM Vlad Batrincea, vicepreședinte al Parlamentului, spune ca fracțiunea sa va participa la ședința de investire a noului Cabinet de Miniștri, insa doar pentru a le aminti cetațenilor…

- Alianța comuniștilor și socialiștilor din Republica Moldova este in favoarea organizarii de alegeri parlamentare anticipate, transmite luni vicepreședintele Parlamentului, secretarul executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Vlad Batrincea, dupa o ședința la varful alianței, in…

- Secretarul de presa al Serviciului de Frontiera polonez, Anna Mihalskaia, a declarat ca Polonia va incepe sa construiasca o bariera electronica la frontiera cu Rusia in luna martie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Secretarul de stat in Ministerul Educației, Florian Lixandru (PSD), a criticat proiectele pentru Legile Educației, iar ministrul Educației, Ligia Deca (PNL), a decis sa ii retraga delegarea de atribuții. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nationala de rugby a Romaniei va sustine in luna august mai multe meciuri de pregatire in vederea participarii la Cupa Mondiala de Rugby ce are loc in Franta incepand cu 8 septembrie , potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…