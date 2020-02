​VIDEO NBA: Înfrângeri pentru Los Angeles Clippers, Chicago Bulls și Boston Celtics ​Philadelphia 76ers a oferit una dintre surprizele zilei, dupa ce a trecut, scor 110-103, de Los Angeles Clippers, una dintre echipele aflate într-o forma buna. San Antonio Spurs s-a impus pe terenul lui Oklahoma City Thunder, iar Boston Celtics a plecat învinsa de la Houston (116-105 cu Rockets).



S-au disputat în NBA:

Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers 110-103

Washington Wizards - Chicago Bulls 126-114

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 138-117

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 106-114

Houston Rockets - Boston Celtics 116-105

