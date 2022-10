Stiri pe aceeasi tema

- Fregata Amiral Makarov, mandria Flotei Ruse de la Marea Neagra, a fost lovita in timpul atacului cu drone din Sevastopol din weekend, scrie The Guardian. Pe rețelele sociale au fost facute publice inregistrari video in care se vad drone maritime, care ataca nave ale Flotei rusești din Marea Neagra in…

- GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiaza razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a publicat inregistrari video in care se vad drone maritime, care ataca nave ale Flotei rusești din Marea Neagra in Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Unul dintre videoclipurile…

- Rusia anunta duminica faptul ca a recuperat fragmente de drona folosite in atacul Flotei ruse la Marea Neagra, la Sevastopol, in Crimeea, sambata, si acuza ca acestea au folosit coridorul securizat destinat transportului cerealelor, relateaza AFP. ”Dronele maritime se deplasau in zone de securitate…

- Ministerul Apararii de la Moscova a anunțat duminica, intr-o declaratie, ca a recuperat si a examinat epavele dronelor folosite in atacul de sambata dimineata asupra navelor Flotei ruse a Marii Negre din portul Sevastopol, sustinand ca dronele au fost lansate de armata ucraineana din zona orasului Odesa…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a indemnat sambata comunitatea internaționala sa ceara Rusiei „sa inceteze jocurile foamei” dupa ce Moscova a anunțat ca se retrage din acordul care a permis reluarea exporturilor de cereale și de ingrașaminte prin porturile ucrainene de la Marea Neagra,…

- Un atac cu drona a vizat sambata Statul Major al flotei ruse la Marea Neagra, in Sevastopol, fara sa faca raniti, a declarat guvernatorul acestui oras din Crimeea, peninsula ucraineana anexata ilegal de Rusia, Mihail Razvojaiev, transmite AFP, citata de Agerpres. „Drona a fost doborata chiar deasupra…

- Vladimir Putin l-a destituit pe comandantul Flotei ruse din Marea Neagra, amiralul Igor Osipov, din cauza exploziilor de la baza aeriana din peninsula Crimeea, transmite media ucrainene, citand informații pro-ruse din Sevastopol transmise pe Telegram.