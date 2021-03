Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vorbit joi despre dimensiunea politicii externe a inteligentei artificiale intr-o audiere in cadrul Parlamentului European, conform comunicatului dat publicitatii pe site-ul Aliantei Nord-Atlantice. Intr-o discutie animata cu membrii Parlamentului European din cadrul Comisiei AIDA (Comisia pentru inteligenta artificiala in era digitala), Mircea Geoana a subliniat importanta NATO ca forum transatlantic de colaborare si coordonare cu privire la tehnologiile emergente si perturbatoare, mentionand totodata potentialul de cooperare in acest domeniu…