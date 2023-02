VIDEO. Naţionaliştii sârbi protestează la Belgrad, ameninţând cu revolte dacă autorităţile încearcă să îmbunătăţească relaţiile cu Kosovo Sute de nationalisti sarbi si activisti pro-rusi s-au adunat miercuri in centrul capitalei Belgrad, amenintand cu revolte daca Serbia accepta un plan sustinut de Occident ce vizeaza imbunatatirea legaturilor cu Kosovo, fosta sa provincie sudica cu populatie majoritar albaneza, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Sentimentele pro-ruse sunt puternice in Serbia, care considera Rusia, membru cu […] The post VIDEO. Nationalistii sarbi protesteaza la Belgrad, amenintand cu revolte daca autoritatile incearca sa imbunatateasca relatiile cu Kosovo appeared first on Știri online, ultimele știri, presa… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

