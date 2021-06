Legislatia secundara pentru ajutoarele pentru HoReCa va fi emisa imediat ce vom avea legile care sunt la promulgare la presedinte, a declarat miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Economiei, Claudiu Nasui, mentionand ca schema va deveni functionala "cat de curand".



"Ajutoarele pentru HoReCa, in secunda acesta avem legile care sunt la promulgare la presedinte, este vorba de legile de aprobare a doua Ordonante de Urgenta care au suferit cateva modificari importante in Parlament. Normele de aplicare pentru aceasta schema sunt deja in transparenta, in conformitate cu legile…