VIDEO. NASA a lansat mega-racheta Artemis 1 spre Lună. Unde este programată să cadă în luna decembrie, pe Pământ Cea mai puternica racheta din lume a decolat miercuri pentru prima data din Florida, pentru o misiune care marcheaza marele debut al programului american de intoarcere pe Luna, Artemis, informeaza AFP. A treia oara a fost cu succes pentru NASA in lansarea misiunii Artemis I. Racheta a fost lansata miercuri dimineața. „Ne ridicam impreuna, inapoi pe […] The post VIDEO. NASA a lansat mega-racheta Artemis 1 spre Luna. Unde este programata sa cada in luna decembrie, pe Pamant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

