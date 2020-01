Stiri pe aceeasi tema

- Inter a invins in deplasarea de la Napoli, scor 3-1, și a revenit pe primul loc in Serie A. Lukaku a deschis scorul in minutul 14 dupa o cursa senzaționala. Atacantul belgian a luat mingea din propria jumatate, a patruns nestingherit pana la marginea careului de 16 metri și a șutat necruțator langa…

- AS Roma a început anul cu o înfrângere pe teren propriu, scor 0-2 cu Torino, în etapa a 18-a din Serie A. Andrea Belotti, capitanul torinezilor, a marcat ambele goluri ale partidei de pe Stadio Olimpico.Torino a deschis scorul pe Stadio Olimpico în prelungirile primei…

- Inter a remizat cu Fiorentina, 1-1, dupa ce a luat gol in minutele de prelungiri. Antrenorul nerazzurro, Antonio Conte, gust amar dupa succesul ratat in prelungiri. Și continua razboiul feroce cu Corriere dello Sport. Inter a risipit avantajul fata de Juventus, nereusind decat tot un egal la Florenta.…

- Inter Milano s-a incurcat pe "Artemio Franchi". Dupa ce a fost in avantaj incepand cu minutul 8, prin reușita lui Borja Valero, Fiorentina a marcat in prelungiri (min. 90+2), iar gruparea nerrazzura a remizat in etapa a 16-a din Serie A, 1-1, fiind egalata la puncte de Juventus, 39, potrivit Mediafax.Marți…

- Gennaro Gattuso a fost numit miercuri antrenor al echipei Napoli, la o zi dupa demiterea lui Carlo Ancelotti, a anuntat clubul italian intr-o postare pe pagina sa de Twitter. ''Bine ai venit, Gattuso!'', a fost postat pe contul de Twitter al gruparii din Serie A. …

- Antonio Conte (50 de ani), antrenorul lui Inter, le-a reprosat fanilor reactia de dupa egalul cu AS Roma, scor 0-0: „Imi pare rau ca ne-au contestat la primul pas gresit. Avem nevoie de ajutorul lor, mai ales cu Barca". Vezi AICI clasamentul din Serie A A venit randul lui Inter sa se impiedice acasa,…

- Inter Milano a ajuns la opt victorii in aceasta ediție de Serie A, dupa 2-1 pe terenul celor de la Brescia. Echipa lui Antonio Conte a trecut pe primul loc in campionat, insa Juventus iși poate relua poziția de lider, daca va reuși victoria cu Genoa.Lautaro Martinez a deschis scorul in deplasarea cu…

- AS Roma a obținut o victorie la limita cu AC Milan, scor 2-1, pe Stadio Olimpico, în etapa a noua din Serie A. Grație acestui succes, romanii au urcat pe locul 5 în clasament, cu 16 puncte.Pentru AS Roma au marcat Dzeko 38' și Zaniolo 58', iar pentru AC Milan a punctat Theo Hernandez…