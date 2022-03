Stiri pe aceeasi tema

- Naomi Osaka (24 de ani, 78 WTA) a izbucnit in lacrimi in meciul cu Veronika Kudermetova (24 de ani, 24 WTA), 0-6, 4-6 in turul 2 la Indian Wells. Fostul numar unu mondial a fost jignita in primul set, la 0-1, de o persoana din tribune: „Naomi, esti praf!”. ...

- Indian Wells 2021 și-a pierdut sambata mai multe mari favorite la caștigarea trofeului, Aryna Sabalenka (2), Ons Jabeur (9), Jelena Ostapenko (10), Jessica Pegula (14), Naomi Osaka și Amanda Anisimova parasind competiția in turul al doilea.

- Jucatoare importante precum Naomi Osaka (80 WTA), Simona Halep (27 WTA), Aryna Sabalenka ( 2 WTA) sau Paula Badosa (4 WTA) vor participa la un turneu demonstrativ chiar inainte de Indian Wells. Competiția va fi una atipica, desfașurandu-se intr-o singura zi, iar caștigatoarea va incasa un cec in valoare…

- ​Partea de tablou a Simonei Halep de la Australian Open s-a mai eliberat puțin dupa ce favoritele Garbine Muguruza (3), Anett Kontaveit (6) și Elena Rybakina (12) au parasit surprinzator competiția de la Melbourne înca din turul al doilea.Muguruza (3 / finalista în 2020) a fost învinsa…

- Simona Halep s-a calificat, sambata, in finala turneului Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani, dupa ce a caștigat cu 6-3, 6-2 partida cu chinezoaica Qinwen Zheng. Halep (30 ani, 20 WTA), a doua favorita, a castigat fara emotii, dupa o ora si 24 de minute.Romanca…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a invins-o intr-o maniera autoritara pe chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, 126 WTA), scor 6-3, 6-2, obținand biletele pentru finala turneului Melbourne Summet Set 1. In ultimul act, Halep o va intalni pe invingatoarea din partida Naomi Osaka (13 WTA) - Veronika Kudermetova…

- Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va intalni in turul intai de la WTA Melbourne Summer Set 1, sportiva noastra urmand sa se dueleze cu australianca Destanee Aiava (21 de ani). Venita din calificari, Aiava se afla in prezent pe locul 316 in ierarhia WTA. Locul 20 in lume, Simona Halep a…