- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie care au facut ravagii in apropiere de Atena a crescut miercuri la 80, alte zeci de persoane fiind date disparute si sunt cautate de echipele de interventie, informeaza Reuters. Sute de persoane din localitatea au fost inconjurate…

- Incendiile devastatoare din Grecia soldate cu moartea a cel putin 79 de persoane au fost aduse sub control, au informat miercuri dimineata oficialii locali, citati de DPA. Un incendiu izbucnit in muntii Geraneia, la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena, este singurul in continuare activ, a informat…

- Fotografiile sau inregistrarile ce surprind cum flacarile care au cuprins zonele din jurul Atenei distrug totul in cale sunt greu de privit. La fel si cele cu urmarile focului devastator. Premierul grec a decretat trei zile de doliu. Pana la momentul de fata se stie ca sunt cel putin 74 de decese si…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca pana in momentul de fata nu sunt informatii potrivit carora ar fi cetateni romani printre victimele incendiilor de vegetatie din Grecia, adaugand ca MAE tine legatura in permanenta cu autoritatile elene.

- Pompieri continuau miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 74 de morti si 187 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial, relateaza AFP, conform news.ro.Catalogat…

- "Mati nu mai exista": liniște dezolanta, carcase de mașini sau de animale calcinate - mica localitate de coasta situata la est de Atena a fost redusa la cenușa, rascolita marți de membrii serviciilor de salvare pentru a extrage noi victime, al caror numar nu inceteaza sa creasca, scrie AFP.

- Cel putin 60 de morti si peste 170 de raniti. Este bilantul crunt al incendiilor de vegetatie din apropiere de Atena. Autoritatile au declarat stare de urgenta si cer ajutorul Uniunii Europene. Mii de oameni, inclusiv multi turisti au fost evacuati peste noapte.