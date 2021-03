Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Myanmar a ocupat spitalele și universitațile, existând de asemenea informații ca forțele de ordine au efectuat sute de noi arestari din rândul manifestanților care protesteaza împotriva loviturii de stat de luna trecuta, relateaza The Guardian. Doua persoane au…

- Comisia Europeana analizeaza posibilitatea aprobarii de urgenta a vaccinurilor pentru Covid-19, ca alternativa mai rapida la autorizarea de comercializare conditionata utilizata pina in prezent, transmite Reuters. Masura ar marca o schimbare mare de abordare a aprobarii vaccinurilor, pentru ca ar implica…

- Politia din Myanmar a tras duminica in protestatarii impotriva puciului din 1 februarie si a ucis cel putin doi oameni, transmite Reuters. Represiunea violenta a demonstratiilor continua de doua zile in toata tara, iar bilantul mortilor a ajuns la cel putin cinci, noteaza Agerpres. Fortele de ordine…

- Camera Reprezentantilor din SUA a adoptat sambata dimineata devreme, cu o mica majoritate de voturi, planul in valoare de 1900 miliarde de dolari al administratiei presedintelui democrat Joe Biden pentru redresarea post-COVID, scrie Agerpres . Proiectul de lege a fost adoptat cu 219 voturi pentru si…

- Klaus Iohannis a mers vineri, dupa pranz, la Institutul ”Matei Bals”, unde dimineata a avut loc un incendiu in urma caruia cinci oameni au murit. Iohannis a declarat dupa incendiul de la Balș ca „problema este mult mai ampla” și ca e nevoie de „o reforma profunda in sanatate”. „O zi foarte trista astazi,…

- „Ce pot sa spun este ca imi pare foarte rau. Transmit condoleanțe familiilor indoliate, iar celor care au fost aici in salone le doresc sanatate. Ei au fost transferați la alte spitale unde vor primi tratament. Am discutat inca de cand au fost anunțate forțele de intervenție in permanența cu cei care…

- Ministerul Sanatații a definitivat și aprobat recent Planul național de imunizare anti-COVID-19, conform caruia vaccinului va incepe sa fie administrat in R.Moldova la inceputul lunii februarie 2021. Primul lot ar urma sa ajunga in Moldova pina la finele lunii ianuarie. Deși nu au precizat de la ce…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis vineri liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, ca probabilitatea unui acord asupra viitoarelor relatii comerciale cu Regatul Unit este foarte mica, transmit Reuters si AFP. Sefa executivului comunitar…