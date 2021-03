Stiri pe aceeasi tema

- Biden a declarat joi, la prima sa conferinta de presa de la preluarea mandatului de presedinte, ca in curand va invita „o alianta de democratii” pentru a discuta despre viitor. „Luna aceasta, si aparent am atras atentia Chinei, dar nu de asta am facut-o, m-am intalnit cu aliatii nostri si am discutat…

- BUCUREȘTI, 18 mart - Sputnik. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a vazut ambiții imperiale in planurile Marii Britanii de a dezvolta arme strategice. © Sputnik / Vladimir SergeevRusia și Uniunea Europeana: Sfarșitul relațiilor?"In general, totul este trist cu…

- Comisarul european pentru Industrie Thierry Breton a anuntat ca Uniunea Europeana va putea sa isi respectele tintele privind vaccinarea anti-COVID in ciuda intarzierii livrarilor vaccinurilor fabricate de AstraZeneca, dupa ce Pfizer va compensa cu livrarea mai multor doze, informeaza News.ro , care…

- Un oficial din cadrul Ligii Nationale pentru Democratie al liderei Aung San Suu Kyi din Myanmar a murit in custodia autoritatilor, dupa ce a fost arestat marti dimineata, fiind al doilea membru al acestei partid care a murit in detentie in decurs de doua zile, in timp ce fortele de securitate intervin…

- Conform Agerpres , UE a cerut luni in Myanmar ''o dezescaladare a crizei actuale prin incetarea imediata a starii de urgenta'', restabilirea unui guvern civil si eliberarea detinutilor, intre care fosta lidera Aung San Suu Kyi.Josep Borrell: 'Ministrii de externe din UE au decis impunerea de sanctiuni…

- Biden a declarat ca decretul va permite administratiei sale ”sa ii sanctioneze imediat pe liderii militari care au facuts lovitura de stat, interesele lor comerciale, precum si pe membrii apropiati ai familiei”. Presedintele a spus ca Washingtonul va identifica in aceasta saptamana primul grup de persoane…

- Politia din Myanmar a perchezitionat marti seara sediul din Yangon al Ligii Nationale pentru Democratie (NLD), partid condus de Aung San Suu Kyi, cea care a fost arestata saptamana trecuta, transmite Reuters. Raidul a fost efectuat de aproximativ 12 politisti, care au intrat in forta in…

- ​Un antreprenor român stabilit în Yangon, cel mai mare oraș din Myanmar, povestește cum a trait lovitura de stat data de armata pe 1 februarie și ce efecte a avut aceasta asupra vieții de zi cu zi a oamenilor din aceasta țara. Armata din Myanmar a anunțat ieri ca a preluat puterea…