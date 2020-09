Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un amplu proces de reabilitare, Muzeul Chihlimbarului de la Colti si-a redeschis portile intr-o prezentare moderna. Una dintre surpizele pregatite publicului este vitrina smart, prima de acest fel intr-un muzeu romanesc. Sala dedicata florilor de mina pare desprinsa dintr-un film SF, cu rafturi…

- Cuplul de antrenori despre care vorbesc e format din: Bela si Marta Karolyi. Numele lor e strans legat de performantele pe care Romania le-a inregistrat cu Nadia Comaneci la Jocurile Olimpice. Cei doi au devenit ulterior si antrenorii echipei de gimnastica a SUA. Palmaresul lor e impresionant, cam cum…

- Un german de 48 de ani, din Landau, vaduv, s-a indragostit de o tanara frumoasa din Romania pe care a cunoscut-o pe Facebook. A fost atat de fermecat de ea incat fata l-a pacalit cu 1.300 de euro fara macar sa se intalneasca fața in fața.

- Turistii care aleg in aceasta vara sa viziteze Tinutul Buzaului vor gasi in continuare lacatul pe usa unui important lacas de pe traseu. Anuntata initial pentru inceputul lunii iunie, redeschiderea Muzeului Chihlimbarului de la Colti, sectie exterioara a Muzeului Judetean Buzau a carei modernizare a…

- The period experienced by Romania in recent months and the crisis facing the whole world have brought profound changes in our societies, and the protection of the right to life and the right to health has gained new value, President Klaus Iohannis said in the message sent on the occasion of Justice…

- ” Cunoscut propagandist rus in Romania, condamnat la 3 ani și 10 luni de inchisoare pentru corupție „. Acesta e titlul mare de pe prima pagina a ziarului unde e ” președinte ” Alexandru Lazescu, cunoscut membru al GDS, fost șef al TVR și fost membru de frunte al Partidului Moldovenilor, PNL, PLD, PDL,…

- "Apel public catre domnii Iohannis, Orban si Citu Romania sufera, domnilor! Mediul de afaceri, copiii, parintii si bunicii nostri sufera cu totii. Recent, in cadrul unor discutii purtate cu un amic bun, ne-am reamintit de o intrebare veche, dar extrem de importanta si plina de multe invataminte.…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air si-a redeschis bazele de la Sibiu si Timisoara, iar din 19 iunie redeschide baza din Craiova, informeaza un comunicat al operatorului aerian. Potrivit sursei citate, pasagerii pot rezerva zboruri pe un total de 35 de rute catre unele dintre cele mai populare tari precum:…