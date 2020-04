Stiri pe aceeasi tema

- Un chirurg de la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti acuza lipsa echipamentului complet de protectie, dar si a protocoalelor pe care trebuie sa le urmeze cadrele medicale care intra in sala de operatii pentru a face interventii la pacientii suspecti de Covid-19. „Spitalul nu este in stare sa gestioneze…

- Raed Arafat a lansat un nou apel catre populație sa evite la maximum ieșirile din locuința care nu sunt esențiale in aceasta perioada, argumentand ca noul coronavirus „nu se vede, nu se simte și nu are gust” ca oamenii sa-l poata evita cu ușurința. Mesajul lui Raed Arafat vine in ziua in care tot mai…

- „Fii tare Romania mea!” este mesajul unei fetițe romance de 6 ani din Italia, izolata in casa cu toata familia. Sofia Maria și parinții ei sunt printre miile de romani care au transmis ganduri de incurajarea din mijlocul epidemiei de coronavirus. Zeci de mii de romani traiesc in Italia izolați in case,…

- Italia a inregistrat 250 noi decese legate de infecția cu coronavirus in 24 de ore, un nou record, ridicand bilanțul total la 1.266, potrivit celor mai recente date publicate vineri de Protecția civila, scrie AFP citat de hotnews.ro. Numarul persoanelor infectate in Italia, cea mai afectata țara din…

- MULȚUMIM DIASPORA!!!! Vreau sa le multumesc PUBLIC , tuturor romanilor stabiliti in Italia , care s-au intors in tara in ultimele 2 saptamani ! Sunt MANDRU de voi si va si spun pt ce, dragii mei : 1. Pt ca nu ati respectat carantina impusa in Italia, in zonele de risc, decretate zone rosii de […] Source

- In timp ce vamile sunt blocate de miile de romani care se intorc acasa, pe rețelele de socializare curg mesaje catre aceștia. Și nu sunt mesaje tocmai placute la adresa romanilor care revin in țara de baștina. „Dragi conaționali proaspat veniți din Italia, aveți un tupeu incredibil, o nesimțire fara…

- Alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul voronavirus, numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 44. Este vorba de 5 barbați de 22, 30, 34, 36 și 57 de ani veniți prin vama din Italia in data de 9.03.2020, care au fost carantinati in Arad imediat de la sosire. Source

- Gunoaiele strainilor sunt importate in satele Romaniei. Sute de tone de haine, cauciucuri si hartii au fost aduse din Italia acum cateva luni si abandonate in doua localitati din Bihor. Este vorba despre depozite clandestine, care fusesera mascate cu baloti de paie. De curand insa, un localnic le-a…