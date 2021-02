Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi cazuri de Covid- 19 in randul cadrelor didactice si al elevilor din unitatile scolare din Craiova si judet. Conform raportarii facute de DSP Dolj, au mai fost identificati cinci scolari si prescolari si o invatatoare. Cadrul didactic cu Covid 19 este de la Colegiul National „Carol I” din…

- Copiii care implinesc varsta de sase ani dupa 1 septembrie se pot inscrie la clasa pregatitoare fara evaluare psihosomatica, iar scolile nu mai organizeaza Ziua Portilor Deschise. Dispare si obligativitatea frecventarii grupei mari la gradinita. Acestea sunt doar cateva din noile prevederi ale metodologiei…

- De luni incep cursurile, iar Ministerul Educatiei a pregatit un ghid de reguli care puse in acord cu Ministerul Sanatatii vor fi aplicate prescolarilor si elevilor la clase. La nivel national parerile sunt impartite in aceasta privinta. Ca e bine, ca nu e bine, gradinitele si scolile se vor redeschide…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat astazi, 2 februarie, ca școlile iși vor redeschide porțile incepand din 8 februarie, odata cu inceperea semestrului al doilea. Cu condiția ca pandemia sa nu evolueze. Nu a amintit nimic despre vaccinarea profesorilor, sau despre situația reala din școli.…

- Potrivit unui sondaj IRES, 70% dintre parinți vor ca școala sa inceapa in format clasic, cu toți copiii in clase, insa 1 din 5 ar prefera sa existe in continuare sistemul hibrid, iar 4% vor sistemul online. Trei sferturi dintre parinții de copii de gradinița și elevi din preuniversitar ar dori ca școala…

- Conform unui sondaj recent realizat de IRES, majoritatea parinților iși doresc ca din luna februarie sa fie reluate cursurile in școli. 70% dintre parinți vor ca elevii sa se intoarca fizic la cursuri. Conform IRES, 1 din 5 parinți ar prefera sa existe in continuare sistemul hibrid, iar 4% vor sistemul…

- Premierul Florin Citu a reaminit luni, 25 ianuarie, ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie. Demnitarul a menționat ca doreste ca scolile sa fie redeschise, insa conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii, ”pentru ca nu pot fi relaxate prea mult conditiile…

- Numirea lui Campeanu in funcția de ministru al Educației, funcție pe care a mai ocupat-o, nu este privita cu ochi buni de catre Catalin Gherzan, managerul Lexford Castel – Școala și Gradinița. „Este un ministru care nu iși respecta promisiunile, ceea ce dovedește o lipsa de profesionalism. Deciziile…