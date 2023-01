Stiri pe aceeasi tema

- La patru ani dupa ce au rezolvat primul lor caz de crima, Nick și Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) sunt detectivi cu norma intreaga și incearca sa-și consacre agenția de detectivi particulari. Cuplul este invitat la nunta unui maharajah (Adeel Akhtar) care le este prieten, pe insula acestuia.…

- Un tanar iresponsabil a scapat ca prin minune fara nicio zgarietura dupa ce a sarit pe geam dintr-un autobuz al STB, in Capitala. Mijlocul de transport aflat in trafic urma sa plece din stație, insa barbatul a ales o varianta periculoasa pentru a cobori.

- Mehran Karimi Nasseri, iranianul care a locuit timp de 18 ani in aeroportul din Paris si care a servit drept inspiratie pentru filmul "Terminalul", cu Tom Hanks, a fost gasit mort in sala de asteptari care i-a fost casa pana in 2006. Acesta se intorsese acolo de mai multe saptamani, spun angajatii aeroportului.

- A fost prins in flagrant! Este vorba despre iubitul Oanei Roman . Ea a fost inșelata de iubit, iar acesta se pare ca nu prea a știut cum sa iși pazeasca spatele. Ce cu care are Marius Elisei – iubitul Oanei Roman – o relație a postat mai multe imagini. In care se vad mesajele lui Marius Elisei. Din…