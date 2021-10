Multimi uriase de oameni au marsaluit joi in capitala sudaneza Khartoum si in alte orase in ample manifestatii impotriva regimului militar, relateaza Reuters si AFP.

Armata imparte puterea cu civilii in cadrul unei autoritati de tranzitie, dupa indepartarea de la putere a presedintelui Omar Al-Bashir in 2019, in urma unei revolte populare, dupa trei decenii la putere. O coalitie de grupuri rebele si formatiuni politice s-au aliniat cu armata, care acuza partidele civile de management defectuos si monopolizarea puterii si incearca sa dizolve Cabinetul. Liderii civili considera in schimb…