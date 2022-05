Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat joi ca efectele razboiului din Ucraina sunt multiple și greu de calculat, in contextul in care prețul la alimente și servicii au explodat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a explicat de ce au crescut prețurile la facturi și carburanți in ultima perioada. Oficialul susține ca Romania nu are capacitatea sa influențeze prețurile in mod decisiv, avand in vedere ca economia romaneasca nu mai e una inchisa, ci intr-o interdependența cu economiile…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul partidului, despre voucherele pentru persoanele vulnerabile, ca in mod categoric, se vor primi aceste vouchere de la 1 iunie de catre populatie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, luni, in plenul reunit al Parlamentului dedicat discursului liderului ucrainean Volodimir Zelenski, ca Romania va avea grija de toți refugiații ucraineni care fug din calea razboiului și ca este convins ca și Ucraina ii va apara pe etnicii romani aflate pe teritoriul…

- Un studiu realizat de Biroul de Cercetarii Sociale (BCS), realizat in perioada 9-20 martie, online, pe un eșantion național de 800 de persoane, indica principalele temeri ale romanilor vizavi de razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Deputații PNL Mara Calista și Robert Sighiartau au depus un proiect de lege care prevede deduceri fiscale atat pentru familiile cu copii, cat și pentru cei care au persoane aflate in intreținere Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța,intr-o postare pe Facebook, ca romanii nu trebuie sa se mai inghesuie la benzinarii pentru ca Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanți in benzinarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In sedinta anuala a Adunarii Nationale Bisericesti, desfasurata miercuri la Palatul Patriarhiei, Patriarhul Romaniei si-a exprimat recunostinta pentru ajutorul primit de la Dumnezeu si colaborarea dintre cler si mireni in buna desfasurare a lucrarilor Bisericii Ortodoxe Romane pe anul 2021. Fii…