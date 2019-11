VIDEO Motivul pentru care pompierii buzoieni au fost alertați de muncitorii care modernizează un mall din oraș Pompierii buzoieni au fost solicitați joi sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la parterul unui centru comercial, intr-o aripa aflata in proces de modernizare. Potrivit ISU Buzau, o parte din materialele de construcții depozitate au ars mocnit. Este vorba despre resturi de polistiren. Lucratorii de pe șantier au sunat la 112 și au solicitat sprijinul pompierilor. O autospeciala de stingere cu apa și spuma a fost trimisa la intervenție. In niciun moment nu s-a pus problema evacuarii centrului comercial, mai ales ca focul se manifesta intr-o zona izolata. Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

