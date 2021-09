USR PLUS are cele 80 de semnaturi pentru depunerea unei motiuni de cenzura si a trimis o propunere de text catre co-presedintele AUR, George Simion, a anuntat vineri liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu. "Am avut o sedinta cu colegii parlamentari USR PLUS, in prezenta celor doi copresedinti ai partidului. (...) Toti parlamentarii sunt solidari, am aici lista cu cele 80 de semnaturi pentru depunerea motiunii. Am lucrat pe textul motiunii, am trimis o propunere de text catre George Simion, lucram in continuare (...) si in cursul acestei dupa amieze vom avea textul finalizat", a declarat…