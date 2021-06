VIDEO Moscova, paralizată de o furtună puternică. Străzile și metroul au fost inundate O furtuna puternica a facut ravagii in Moscova. Strazile si metroul au fost inundate, iar vantul puternic a aruncat acoperisuri si a doborat o macara. Mii de locuințe au ramas fara curebt electric, iar un turn de televiziune a fost lovit d eun trasnet. Furtuna s-a declanșat asupra capitalei ruse la finalul unei zile caniculare. […] The post VIDEO Moscova, paralizata de o furtuna puternica. Strazile și metroul au fost inundate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

- O furtuna puternica a facut mari pagube in Moscova. Strazile si metroul au fost inundate, iar vantul puternic a aruncat acoperisuri si a doborat o macara. Furtuna s-a napustit asupra orasului la finalul unei zile caniculare.

- O furtuna puternica a facut ravagii la Moscova. Mai multe strazi din capitala rusa s-au transformat in rauri, iar vantul a doborat copaci, panouri publicitare și acoperișurile unor cladiri.

