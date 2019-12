VIDEO Moscova apelează la zăpadă artificială pentru cea mai caldă lună decembrie de mai bine de un secol Moscova apeleaza la zapada artificiala pentru cea mai calda luna decembrie din ultimii 140 de ani, relateaza The Guardian, citat de Mediafax.



Temperatura a ramas la valori pozitive la Moscova, astfel ca autoritațile au decis sa apeleze la camioane cu zapada artificiala, pe care au adus-o în centrul orașului pentru o competiție sportiva.



Imaginile prezentând procesul de livare a zapezii artificiale au fost însoțite de ironii pe rețelele sociale, pornind de la faptul ca în Moscova, în mod obișnuit, problema este deszapezirea care costa milioane de dolari.



&"Asta-i… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

