- Ministerul Apararii de la Moscova a anunțat duminica, intr-o declaratie, ca a recuperat si a examinat epavele dronelor folosite in atacul de sambata dimineata asupra navelor Flotei ruse a Marii Negre din portul Sevastopol, sustinand ca dronele au fost lansate de armata ucraineana din zona orasului Odesa…

- Rusia este pregatita sa furnizeze pana la 500.000 de tone de cereale țarilor sarace in urmatoarele patru luni, cu ajutorul Turciei, a anunțat sambata ministrul rus al agriculturii, Dmitri Patrușev, citat de agenția de stat TASS, potrivit Reuters . Moscova susținuse vineri ca doar 3% din alimentele exportate…

- Rusia a anunțat sambata ca isi suspenda participarea la Acordurile de la Istanbul, care asigura o continuare a exporturilor de cereale ucrainene, vitale in aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, in urma unui atac cu drone care a vizat sambata nave rusesti in Crimeea, pe care Moscova le imputa Ucrainei…

- ”Avand in vedere actul terorist al regimului de la Kiev cu participarea unor experti britanici impotriva unor nave ale Flotei ruse la Marea Neagra si a unor nave civile mplicate in securitatea culoarelor cerealiere, Rusia isi suspenda participarea la punerea in aplicare a acordului privind exporturile…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce asigura continuarea exporturilor de produse agricole din porturile ucrainene, dupa atacul cu drone asupra navelor din Crimeea, transmite Reuters. „Avand in vedere actul terorist efectuat de regimul de…

- Un atac cu drona a vizat sambata Statul Major al flotei ruse la Marea Neagra, in Sevastopol, fara sa faca raniti, a declarat guvernatorul acestui oras din Crimeea, peninsula ucraineana anexata ilegal de Rusia, Mihail Razvojaiev, transmite AFP, citata de Agerpres. „Drona a fost doborata chiar deasupra…

- Kievul si Moscova se acuza, joi, de noi bombardamente la Centrala Nucleara Zaporojie, cea mai mare din Ucraina si din Europa, ocupata de Rusia, iar operatorul ucrainean evoca „cinci atacuri” in apropierea unui depozit de substante radioactive, relateaza AFP. „Cinci noi atacuri au fost semnalate in imediata…

- Serviciile de informatii militare britanice au anuntat marti ca un atac asupra cartierului general de la Sevastopol al Flotei ruse din Marea Neagra este cel mai recent element din seria de obstacole intampinate de Rusia in razboiul declansat cu peste cinci luni in urma in Ucraina, transmite DPA, potrivit…