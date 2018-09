Stiri pe aceeasi tema

- Irina, fiica omului de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor, a fost operata in America. Micuța a fost diagnosticata cu salazion. Irina Columbeanu, fiica Monicai Gabor și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, a fost diagnosticata cu salazion . Monica Gabor anunța, pe internet, ca Irina Columbeanu…

- Monica Gabor a refuzat s-o opereze pe Irina pe banii lui Mr. Pink. Iubitul ei chinez s-a oferit sa suporte cheltuielile legate de intervenția la ochi a copilei, dar Monica a spus ca tot ce ține de Irina trebuie rezolvat de ea și de tatal fetei, Irinel Columbeanu. Dupa ce au divorțat și s-au liniștit…

- Ce este salazionul, afecțiunea cu care a fost diagnosticata Irina Columbeanu și despre acre mama ei a vorbit pentru prima oara in mediul virtual. Monica Gabor și Irinel Columbeanu fac eforturi mari pentru a gasi cel mai bun doctor pentru fiica lor. Salazionul este o inflamatia cronica ( ce se dezvolta…

- De cand s-a aflat ca fiica lui Irinel Columbeanu sufera de o afectiune grava, mediile online s-au umplut de comentarii si mesaje. Din America, Monica Gabor aduce lamuriri in acest caz. Din pacate, fetita Monicai Gabor si a lui Irinel Columbeanu va trebui operata, dupa ce s-a constatat ca afectiunea…

- Monica Gabor este tot mai aproape de a-și vedea visul cu ochii. Irina Columbeanu e topita dupa mama sa și nu ar mai vrea sa plece din America. Dupa ce primul pas a fost facut și a ajuns pentru prima oara in America, pentru Irina Columbeanu a devenit o obișnuința sa-și petreaca vacanțele alaturi de mama…

- Monica Gabor a plecat din Romania dupE divortul de Irinel Columbeanu. Ea trEiexte o frumoasE poveste de dragoste cu Mr. Pink, milionarul care ii pune lumea la picioare. Dar asta nu inseamnE cE fosta scorpie de la Izvorani nu are o ocupatie. DimpotrivE, se implicE in numeroase proiecte xi a fost surprisE…

- Monica Gabor este in culmea fericirii dupa ce Irina, fiica sa, a ajuns la ea, in America, acolo unde petrec timp prețios impreuna. Irina Columbeanu, fiica Monicai Gabor și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, se afla in vacanța in America, la mama sa . Monica Gabor este in culmea fericirii ca o are…

- Oana Cojocaru, noua iubita a lui Irinel Columbeanu, a „infiat-o”, deja, pe Irinuca, fiica miliardarului de la Izvorani și a Monicai Gabor. (Promotiile zilei la monitoare) Cei trei au ieșit impreuna la o piscina din Capitala și s-au comportat ca o adevarata familie. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania,…