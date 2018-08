Stiri pe aceeasi tema

- Niciunul dintre pietonii raniti in urma incidentului de marti dimineata, cand un autoturism a lovit bariera de securitate din fata parlamentului britanic la Londra, nu a suferit rani grave care sa-i puna in pericol viata, mentioneaza politia britanica, potrivit AFP si Reuters. Politia nu a specificat…

- O mașina a intrat in barierele de securitate ale parlamentului britanic, marți dimineața. Mai mulți oameni au fost raniți, informeaza BBC. Soferul masinii a fost retinut, potrivit site-ului BBC. Incidentul a avut loc la ora locala 7.30 (9.30 ora Romaniei). Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o…

- O masina a intrat in plina viteza marti dimineata in bariera de securitate instalata in fata sediului parlamentului britanic, conform imaginilor difuzate de media sociale, potrivit agentiei Press Association. Unele dintre ele arata agenti de politie incercuind masina, iar apoi conducand un barbat in…

- Mai multe persoane ar fi fost ranite. Politistii inarmati au inconjurat masina si pot fi vazuti cum il scot din vehicul pe sofer, in jurul orei locale 08:00. Scotland Yard a anuntat ca un barbat a fost arestat iar zona a fost evacuata.

- Unele dintre ele arata agenti de politie incercuind masina, iar apoi conducand un barbat in catuse. Potrivit Reuters, un barbat a fost arestat dupa ce o masina a intrat in bariera de securitate din fata parlamentului britanic. Mobilizare de urgența Mai multe ambulante au sosit…

- Soferul s-a implicat intr-o depasire, moment in care una dintre anvelope a explodat. Viteza mare nu i-a mai permis sa redreseze masina, asa ca a pierdut controlul volanului. A intrat cu masina intr-un cap de pod, s-a rostogolit in aer, apoi a aterizat cu rotile pe asfalt. Din fericire, nimeni…

- Camerele de supraveghere au surprins un accident spectaculos, intr-un sens giratoriu din Suceava, care a avut loc joi, 12 iulie. In imagini se observa cum, la ora 23.35, șoferul unui autoturism pierde controlul direcției, sare peste scuarul dintre cele doua sensuri de mers și se oprește cu mașina intr-un…

- Accidentul a fost inregistrat de o camera de supraveghere de la benzinaria Xtra Mile, din orasul Brandon, Mississippi. Autoturismul ruleaza cu viteaza, iar la un moment dat soferita pierde controlul, vehiculul derapeaza, loveste o bordura, se rasuceste in aer si, miraculos, aterizeaza intre doua…