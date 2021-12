VIDEO/ Momentul izbucnirii incendiului de la Constanța. Doi tineri, filmaţi când ieșeau din parcarea mistuită de flăcări Doi tineri au fost filmati cu cateva secunde inainte de incendiul devastator de la Constanta. Politistii au deschis o ancheta si ii cauta acum pe cei doi tineri filmati de camera de supraveghere. Este luata in calcul ipoteza unui incendiu pus intentionat. Cei doi tineri au fost filmati de o camera de supraveghere atunci cand […] The post VIDEO/ Momentul izbucnirii incendiului de la Constanța. Doi tineri, filmati cand ieșeau din parcarea mistuita de flacari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

