Stiri pe aceeasi tema

- O groapa imensa, cu diametru de 30 de metri și adanca de 10 metri, a aparut brusc in mijlocul unui teren de fotbal din Illinois, amenajat deasupra unei mine de calcar care s-a prabușit. Prabușirea s-a produs miercuri, la Gordon Moore Park din Alton, Illinois, iar momentul colapsarii a fost surprins…

- O fetita in varsta de 6 ani, din localitatea Oniceni, a fost salvata de localnici dupa ce, luni, a cazut intr-o fantana adanca de 16 metri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.

- O pisica cazuta intr-o fantana adanca din localitatea Horia a fost salvata duminica, in jurul orei 12:30, de catre pompierii militari ai Detașamentului Arad. Aceștia... The post Pompierii aradeni au salvat o pisica cazuta intr-o fantana adanca de 13 metri appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Miercuri, 19 iunie 2024, centrul Sucevei, in zona poate cea mai aglomerata, langa stațiile de autobuz. Printre blocuri și construcții, un teren destul de vast este acoperit de vegetație de 4-5 metri, oferind o imagine dezolanta.Pentru ca bataia de joc sa fie una completa, sub buruieni se afla ...

- Salvatorii de ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina luni, 20 mai, in localitatea Mireasa, din județul Constanța, dupa ce n copil de 9 ani și doi adulți au cazut intr-o fantana adanca de aproximativ 20 de metri, transmite publicile locale Replica și Ziua Constanța.Misiunea de salvare este in dinamica.…

- Autobuzul cu doua etaje care se deplasa intre capitala Lima si Ayacucho s-a prabusit in prapastia adanca de o suta de metri, relateaza AFP preluata de Agerpres.Operatiunile de salvare au fost intarziate de o cadere de grindina, a declarat presei seful Biroului Avocatului Poporului la Ayacucho, Wiber…

- FOTO: Barbat din municipiul Dorohoi, salvat dintr-o fantana adanca de 7 metri de pompieri Un barbat in varsta de 63 de ani a fost salvat de pompieri dintr-o fantana adanca de aproximativ șapte metri. Misiunea contracronometru a avut loc, in urma cu puțin timp, in municipiul Dorohoi. La caz au ajuns,…

- CSM Olimpia Satu Mare a debutat cu un eșec pe teren propriu in play-of-ul Ligii a 3-a. Dupa un joc slab, formația satmareana a fost invinsa cu 2-1 de Crișul Sanandrei, echipa pe care, paradoxal, a invins-o de doua ori, cu același scor, 2-1, in sezonul regular. The post MECI DE FOTBAL CSM Olimpia a…