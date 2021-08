Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer de poliție din New York impreuna cu o alta persoana au reușit sa salveze un barbat care a leșinat și a cazut pe șine, cu cateva clipe inainte de sosirea in stație a unui metrou, potrivit BBC.

- Dan Negru a facut o postare pe pagina sa de facebook prin care atrage atenția autoritaților cu privire la condițiile in care calatorii așteapta trenul. In imaginile postate au fost surprinși zeci de turiști care așteptau trenul in gara din statiunea Eforie Nord pe o caldura destul de greu de suporatat.

- Ca sa se revanseze pentru gafa facuta, cei de la CFR Calatori le au oferit acestora bilete gratuite la urmatoarele curse cu destinatia Buzau.Un tren a plecat gol din Gara de Nord, pasagerii asteptand la alt peron Trenul spre Buzau fusese anuntat ca va pleca de la linia 5, dar garnitura a tras la linia…

- Un tren care circula pe ruta București – Buzau a plecat gol spre destinație dupa ce a fost tras la alta linie decat era așteptat, fara ca pasagerii sa fi fost anunțați. Trenul spre Buzau fusese anunțat ca va pleca de la linia 5, dar garnitura a tras la linia 8, fara ca pasagerilor sa le spuna cineva…

- CFR Calatori a anunțat ca duminica dupa-amiaza circulația a doua trenuri de pe relația Constanța-București a fost afectata. Calatorii au fost evacuați dupa ce dintr-un tren a ieșit fum, iar un altul a avut intarzieri de peste 190 de minute dupa ce locomotiva s-a stricat, arata Mediafax. Potrivit…

- O camera de supraveghere din New York a surprins momentul in care un barbat a incercat in plina zi sa rapeasca un copil de cinci ani de langa mama și frații sai. Din fericire, femeia a reușit sa il salveze dupa ce l-a scos pe geam din mașina rapitorului, potrivit BBC . Femeia mergea pe strada impreuna…

- Un barbat a fost arestat pentru tentativa de rapire dupa ce un baiețel de cinci ani a fost tarat intr-o mașina in plina zi in New York. O camera de supraveghere de pe strada a inregistrat momentul in care mama baiatului l-a salvat tragandu-l inapoi prin geamul mașinii, relateaza BBC.

- Momente de coșmar au fost surprinse chiar in urma cu doar cateva minute la o stație de metrou din Londra, acolo unde a izbucnit un incendiu puternic urmat de o explozie uriașa. Momentan nu se știe de numarul victimelor.