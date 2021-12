VIDEO Momentul în care un păianjen gigant întrerupe o conferinţă de presă despre COVID-19, în Australia Yvette D'Ath, responsabila pe probleme de sanatate a statului australian Queensland, a fost intrerupta in timp ce sustinea o conferinta de presa despre COVID-19 de catre un jurnalist care i-a atras atentia ca un paianjen gigant se urca pe piciorul ei, relateaza EFE. Foarte calma si fara sa-si piarda cumpatul, Yvette D'Ath a cerut audientei ca o persoana sa inlature paianjenul Huntsman, unul dintre cei mai mari din lume, care poate atinge pana la 15 centimetri lungime, in timp ce ea a continuat sa vorbeasca linistita cu reprezentantii presei, dupa cum se vede intr-un clip postat pe retelele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

