Fost prezentator TV și activist pentru protejarea mediului, Hulost a declarat ca va demisiona pentru ca se simte „complet singur” in guvernul francez și ca inițiativele sale nu sunt luate in serios. El a luat decizia pe loc, in timp ce se afla in direct, fara sa fi anunțat pe nimeni in prealabil, nici macar familia. „Voi lua cea mai dificila decizie din viața mea. Am decis sa parasesc guvernul”, a spus acesta la o emisiune radio. Hulot este unul dintre politicienii francezi care se bucura de popularitate in randul electoratului, iar plecarea sa din guvern ar putea sa ii scada și mai mult din…