- Deputatul italian Flavio di Muro, membru al partidului Liga, a profitat joi de o interventie in plenul Parlamentului de la Roma pentru a o cere de sotie pe iubita sa, aflata in tribuna pentru invitati.

- Deputatul PMP Marius Pașcan a spus, in plenul reunit al Parlamentului, unde se dezbate moțiunea de cenzura impotriva Guvernului, ca grupul politic pe care il reprezinta va vota moțiunea, „in ciuda asalturilor amorezate nocturne”. „Cum iubiți aceasta țara, doamna Dancila, cand in fiecare luna mergeți…

- Deputatul liberal Florin Roman a cerut, joi, retragerea jandarmilor aflați la intrarea si in interiorul Parlamentului, precizand ca locul acestora este pe strada, unde "7.000 de criminali, violatori si talhari isi fac de cap". In replica, Marcel Ciolacu a spus ca asta e o decizie a Jandarmeriei, transmite…

- Trei deputati din Blocul ACUM au parasit plenul Parlamentului chiar in momentul in care seful statului Igor Dodon a venit la tribuna. Primul a iesit Iurie Renita, acesta a fost urmat de Lilian Carp, iar cel de-al treilea este Octavian Ticu.