Cel puțin 17 oameni, printre care pirotehniști și agenți de poliție, au fost raniți joi in Los Angeles, SUA, dupa ce un camion plin cu peste doua mii de kilograme de artificii a sarit in aer. Deși explozia a fost controlata de geniști, vehiculul special conceput nu a facut fața deflagrației care a zguduit un […] The post VIDEO Momentul in care un camion plin cu artificii sare in aer. Cel puțin 17 persoane au fost ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .