- Zeci de oameni sunt inca disparuți dupa explozia de marți care a ranit peste 5.000 de persoane și a lasat pana la un sfert de milion de libanezi fara locuința. Sub daramaturi sunt prinși oameni, iar salvatorii incearca sa ii scoata in viața.

- Un videoclip distribuit pe retelele sociale arata cum oamenii aplauda in timp ce un barbat tanar a fost gasit in viata de salvatorii voluntari, la 15 ore dupa ce ramasese captiv sub resturile casei distruse. Estimarile oficialilor de la Beirut sunt ca aproape 300.000 de persoane au ramas fara locuinta…

- Cel putin 16 responsabili ai portului din Beirut si ai autoritatilor vamale au fost arestati in ancheta privind explozia mortala si devastatoare produsa marti la un depozit in care se aflau stocate tone de azotat de amoniu, a anuntat joi procurorul militar, relateaza...

- Doi oameni au murit inecați la Palermo, Italia, dupa ce mașina lor a fost luata de viitura in urma celei mai puternice ploi care s-a abatut asupra orașului. Un bebeluș de 9 luni a ajuns la spital cu hipotermie. Nenorocirea s-a produs in urma unei furtuni care a lovit Palermo ieri dupa-amiaza. Ploaia…

- Alte noua persoane, infectate cu noul coronavirus, au decedat in ultimele 24 de ore. Astfel, bilanțul celor morți ajunge la 624. Deces 616: Barbat de 76 ani, din mun. Chisinau, transferat de la Centrul COVID-19, la Institutul de Medicina Urgenta, pe 1 iulie. Comorbiditati: angina pectorala de efort…

- Un elicopter de tip Mi-8 apartinand armatei ruse s-a prabusit marti in timpul unui exercitiu pe un aeroport in Extremul Orient rus, iar cele patru persoane care se aflau la bord au murit, au anutat autortatile locale - al doilea accident mortal al unui elicopter de acest tip in mai putin de o luna,…

- Potrivit datelor publicate de INS, este vorba despre doua femei și un barbat. Deces 1095 Femeie, 82 ani, județ Botoșani. Data confirmare: 06.05.2020. Data deces; 16.05.2020. Comorbiditați: Insuficiența renala cronica dializata. Deces 1096 Femeie, 80 ani, județ Iași. Data confirmare: 15.05.2020. Data…