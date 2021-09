Stiri pe aceeasi tema

- „Connecting Europe Express”, trenul simbol al UE, a sosit vineri, 17 septembrie, in Gara de Nord din Capitala. 2021 este Anul European al cailor ferate. Uniunea promoveaza din ce in ce mai mult acest mijloc de transport, considerat sigur și ecologic. De asemenea, Bruxelles-ul atrage atenția asupra importanței…

- ​Trenul special Connecting Europe Express, care a plecat din Lisabona la început de septembrie și va strabate 20.000 km prin Europa, a ramas pentru câteva zile fara unul dintre cele șase vagoane, din cauza unor defecțiuni detectate la Zagreb. Planul este ca vagonul sa fie reatașat la tren…

- ​În jurul orei 18 (ora României) va pleca din Lisabona trenul special Connecting Europe Express care va strabate 26 de țari pâna pe 7 octombrie când va ajunge la Paris. Un pasionat feroviar portughez a filmat trenul când venea din Spania și se îndrepta spre capitala…

- Trenul Connecting Europe Express, un tren simbolic, va traversa Europa timp de o luna, intr-o calatorie ce va debuta in Lisabona, pe data de 2 septembrie, si se va incheia pe 7 octombrie, la Paris. Trenul va parcurge peste 20.000 de kilometri si va ajunge si in Romania, pe 17 septembrie. Avand in vedere…

- In ziua de 18 August 2021 la ora 09:45:57 (ora locala a Romaniei) s-a produs in TRANSILVANIA, CLUJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea de 9km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 60km N de Cluj-Napoca, 152km E de Oradea, 164km N de Sibiu, 173km E de Debrecen,…

- Potrivit ANM, cerul va fi predominant innorat in prima zi de Rusalii, pe 20 iunie 2021. Nici la mare ploile nu vor lipsi. In jumatatea de est a țarii și la munte vremea se va menține instabila; innorarile vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descarcari electrice, izolat intensificari…