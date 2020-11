VIDEO – Momentul în care tânăra este înjunghiată pe o stradă din Mărăști a fost filmat Momentul in care o tanara de 21 de ani a fost injunghiata de mai multe ori in picior, pe strada Scorțarilor din cartierul clujean Maraști, a fost filmat de un barbat. Pe imagini se poate observa cum concubinul in varsta de 25 de ani o lovește pe femeie cu un cuțit, de cel puțin 10 ori, totul sub privirile celor doi copii, de 1 și 3 ani. Femeia și concubinul ei sunt din Cluj-Napoca, iar copiii sunt ai clujencei dintr-o relație anterioara. Conflictul dintre cei doi concubini ar fi pornit de la cei mici, in varsta de 1 și 3 ani, care ar fi inceput sa planga. Dupa atac, clujeanca a fost preluata de… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol: ziarulclujean.ro

