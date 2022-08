Stiri pe aceeasi tema

- Un copil a ajuns la spital, luni dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o statuie in holul principal al Primariei Capitalei, care s-ar fi desprins și ar fi cazut pe el. Copilul, in varsta de 6 ani, a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu. „La ora 13.46 am fost solicitați sa intervenim pentru…

- Este alerta in București dupa ce un un individ a atacat doua tinere pe strada. Barbatul, pe trotineta, le-a ințepat in piept, una dintre ele ajungand la spital. Incidentul a avut loc in centrul Capitalei. Poliția Capitalei a anunțat ca miercuri seara, in jurul orei 21:25, polițiștii Secției 1 au fost…

- Dupa noua ani de pauza a curselor de linie, Aeroportul Baneasa din nordul Capitalei se redeschide luni, pe 1 august. Momentul coincide cu aniversarea a 110 ani de la inaugurare, a anunțat directorul Companiei Aeroporturi București. Trei companii sunt pregatite sa inceapa cursele de linie și charter.…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineața, la locomotiva unui tren marfar care transporta grau. Incidentul s-a produs in județul Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, in jurul orei 08.00, prin numarul unic de urgența 112 a fost anunțat un incendiu la locomotiva unei garnituri de tren marfar. Trenul transporta…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost ranit grav, dupa ce a fost impuscat la un eveniment din orasul Nara, relateaza BBC. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impuscat de doua ori, iar al doilea foc de arma l-a atins in spate, facandu-l sa cada la pamant. Reuters relateaza, citand TBS Television,…

- UPDATE. In urma accidentului de la Sinești, 4 persoane au decedat, iar 5 au fost transportate la spital. Un minor a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. 2 persoane transportate la Spitalul Municipal Urziceni. Alte 2 persoane la o unitate spitaliceasca din București. Știrea…

- Un incendiu a izbucnit luni la cladirea APACA din București, unde pompierii intervin cu 5 autospeciale cu apa și spuma, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Incendiul a fost localizat și pana acum nu au fost raportate victime. „Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum”, potrivit sursei…

- Absolventii institutiilor de invatamant din București, in varsta de minimum 16 ani, pot solicita o indemnizatie de somaj pentru o perioada de 6 luni, indiferent daca au promovat sau nu examenul de Bacalaureat. Indemnizația reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor…