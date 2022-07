Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe, a murit, transmite vineri Reuters, care citeaza postul public nipon NHK. Abe, in varsta de 67 de ani, sustinea un discurs de campanie in apropierea unei gari de tren din orasul Nara, in vestul Japoniei, cand a fost impuscat de un atacator.

- Imagini cu momentul in care fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impușcat au aparut pe rețelele sociale. Intr-o inregistrare video postata pe Twitter se vede cum Abe vorbea chiar in mijlocul mulțimii, iar din spatele lui este tras un foc de arma.

- Accident grav in județul Constanța in apropierea localitații Crucea! O cisterna și o mașina au fost implicate, iar doua persoane au murit. Tragedia s-a petrecut pe DN2A chiar in apropiere de localitate Crucea. In urma impactului, cisterna a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat, iar persoanele din…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost prezent și a vorbit, luni, la reuniunea CSI, in ciuda faptului ca se zvonea ca ar fi grav bolnav. Potrivit presei din Italia, președintele Putin ar fi fost internat in spital și operat de cancer. Prezența liderului rus la o reuniune publica vine sa contrazica…

- Dupa ce Vladimir Putin a susținut un discurs prin care iși indeamna armata sa obțina victoria in Ucraina, Zelenski a susținut și el un discurs prin care a declarat: „Vom caștiga!” Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, comemorand victoria asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- O femeie japoneza nascuta la inceputul secolului XX și considerata cea mai batrana persoana din lume a murit la varsta de 119 ani, a anunțat luni, 25 aprilie postul public de televiziune NHK. Kane Tanaka, nascuta in 1903, anul in care frații Wright au efectuat primul zbor controlat al avionului lor…

- Cristiano Ronaldo a dezvaluit ca unul dintre gemenii sai nou-nascuți a murit in timpul nașterii, lasandu-i pe el și pe iubita sa, Georgina Rodriguez, cu „cea mai mare durere pe care o poate simți orice parinte”. Fiul nou-nascut al lui Cristiano Ronaldo a murit, potrivit unui anunț postat luni, 18 aprilie,…

- Doua persoane au murit din cauza gripei, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba despre un barbat de 58 de ani din judetul Timis, care avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat anti-gripal,…