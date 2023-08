Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a difuzat marți (15 august) imagini video care arata cum o unitate navala de inspecție inarmata urca duminica la bordul unei nave de marfa in sud-vestul Marii Negre și il intreaba pe capitanul navei de ce nu s-a oprit atunci cand o nava de razboi rusa i-a cerut acest lucru. Rusia a declarat ca…

- O nava militara rusa a deschis focul duminica in sud-vestul Marii Negre asupra unei nave-cargo sub pavilionul insulelor Palau care se indrepta catre portul Izmail din Ucraina, a anuntat Ministerul rus al Apararii, transmit Reuters si AFP. Potrivit datelor companiei Refinitiv, nava se afla in apropiere…

- O nava de razboi a Rusiei a tras asupra unui vapor care transporta marfa in Marea Neagra. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii din Rusia, potrivit Sky News.O nava de razboi rusa a deschis duminica un foc de avertisment asupra unei nave de marfa sub pavilion Palau Incidentul a avut loc…

- Joi, 20 iulie, Ucraina a avertizat ca incepand de vineri, 21 iulie, va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara…

- Oficiali rusi de rang inalt au declarat vineri ca acordul pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra nu poate fi prelungit in circumstantele actuale, dar au dat asigurari ca Moscova lucreaza pentru a se asigura ca tarile mai sarace nu vor suferi o criza alimentara atunci cand acesta se va incheia,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat luni ingrijorat de faptul ca Rusia va renunta din 17 iulie la acordul ce permite exportul in conditii de siguranta a cerealelor si ingrasamintelor din trei porturi ucrainene de la Marea Neagra, relateaza Reuters. Moscova a amenintat ca va renunta…

- Fortele ruse au tras in mod repetat asupra unei conducte de amoniac din regiunea Harkov a Ucrainei. Ucrainenii susțin ca aceasta este o conducta potential cruciala pentru extinderea acordului care sa permita exportul in siguranta de cereale si ingrasaminte din porturile Marii Negre, informeaza Reuters.…

- Ucraina doreste sa inceapa inca de anul acesta lucrarile pentru a adanci si mai mult Canalul Bastroe, astfel incat sa-si extinda rutele alternative pentru exportul cerealelor. Anuntul a fost facut marti de ministrul ucrainean al infrastructurii, Iuri Vaskov, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…