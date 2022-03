VIDEO Momentul in care rachetele rusești lovesc un mall din Kiev. Cele mai importante informații din cea de-a 26-a zi a razboiului Este a 26-a zi de razboi in Ucraina și bombardamentele rusești continua in mai multe orașe. Patru oameni au murit in Kiev dupa ce proiectilele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. A fost alerta de securitate și in Sumi, unde exploziile ar fi afectat o centrala chimica, de unde a […] Citește VIDEO Momentul in care rachetele rusești lovesc un mall din Kiev. Cele mai importante informații din cea de-a 26-a zi a razboiului in Alba24 .